★極美品★ニンテンドー3DS LL ブルー×ブラック



任天堂 ニンテンドー3DS LL ブルーXブラック【メーカー生産終了】 任天堂 ニンテンドー3DS LL ブルーXブラック【メーカー生産終了】



ニュースリリース : 2012年9月25日 ニュースリリース : 2012年9月25日



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ご覧いただきありがとうございます！コメントなしで即購入OKです！値下げ交渉はご遠慮くださいm(__)m◇商品内容・3DSLL本体・タッチペン・SDカード・純正ACアダプター◇本体外側・目立った傷や汚れなく非常にきれいな状態です。中古品に伴うよく見るとわかる程度の小傷スレ傷がある場合がございます。◇本体内側・上下画面に目立った傷はございません。・液晶の発色良好です。・十字キーやボタンに目立った傷はございません。◇動作確認・全ての動作において問題はございません。 初期化しクリーニング後、丁寧に梱包してらくらくメルカリ便で発送いたします。※本商品は状態の良い美品ではございますが、あくまで中古品となります。程度などは充分に写真などでご確認の上お求め下さいますようお願い致します。付属品などは写真に写っているもののみになります。※万が一、動作不具合など問題がございましたら対応させていただいておりますので、受取評価前にご連絡をお願いします。#ゲーム#GAME#任天堂3DS#任天堂#ニンテンドー3ds#ニンテンドー#Nintendo3DS#Nintendo#本体