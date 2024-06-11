劇場版 仮面ティーチャー 豪華版('14D.N.ドリームパートナーズ/バップ ...

「劇場版仮面ティーチャー豪華版('14D.N.ドリームパートナーズ/バップ/ジェイ・ドリーム/博報堂DYメディアパートナーズ/ショウゲート/日本テレビ放送網)〈初回限定生産・3枚組〉」藤ヶ谷太輔/大政絢/守屋健太郎定価:￥5300遠藤憲一、斎藤工、藤ヶ谷太輔（Kis-My-Ft2）、小瀧望、菊池風磨、ジェシー、塚田僚一原作：藤沢とおる×映画初主演：藤ヶ谷太輔（Kis-My-Ft2）が挑む、新世代エンタテインメント！華空学院高校で問題児ばかりが集まる2年C組を担任する荒木剛太（藤ヶ谷太輔）は、仮面ティーチャープログラムにより派遣された期待の教師だ。しかし剛太は、過去のある事件をきっかけに、「人と人は心でわかりあえる…「金曜ロードSHOW!特別ドラマ企画仮面ティーチャー豪華版〈初回限定生産・2枚組〉」藤ヶ谷太輔/ジェシー/大塚恭司定価:￥5800円+税封入特典完備元々あったビニールには入っていません。保管による細かいスレキズあり中身には問題ありません。#遠藤憲一#斎藤工#藤ヶ谷太輔（Kis-My-Ft2）#小瀧望#菊池風磨#ジェシー#塚田僚一#エンタメ/ホビー#DVD/ブルーレイ#日本映画#藤ヶ谷太輔#大政絢#守屋健太郎#CD・DVD



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