小釜　茶道具　鉄瓶　アンティーク

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商品詳細
茶道具の小釜です。内部は錆や汚れがあり、使用感がありますが、外側は比較的綺麗です。尚、譲り受けた品で共箱、釜環はありません。口径 約9.5㎝胴径 約15.5㎝高さ 約17㎝(蓋つまみ迄) 重さ 約2.2kg自宅保管の中古品ですので、完璧を求める神経質な方はお控え下さい。
http://narcologia.ru/goods/perpetual971446.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric290845.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect403270.html
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