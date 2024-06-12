小釜　茶道具　鉄瓶　アンティーク

茶道具の小釜です。内部は錆や汚れがあり、使用感がありますが、外側は比較的綺麗です。尚、譲り受けた品で共箱、釜環はありません。口径 約9.5㎝胴径 約15.5㎝高さ 約17㎝(蓋つまみ迄) 重さ 約2.2kg自宅保管の中古品ですので、完璧を求める神経質な方はお控え下さい。



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茶道具】おけいこ用電熱紅鉢・鉄瓶又は小釜セット 株式会社 すいぎょく園



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