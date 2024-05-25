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THE DECCA YEARS (5CD BOX)
商品番号 I37651467621
商品名

THE DECCA YEARS (5CD BOX)
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 2,964 円
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商品詳細

商品詳細情報SMALLFACESのデビュー50周年を記念して、DECCA在籍時の音源が5CDボックス・セットで登場!66年LP『SMALLFACES』、67年LP『FROMTHEBEGINNING』はもちろん、シングルA/B面を集めた『GREATESTHITS』、オルタネイト・テイクなどのレア音源集『RARITIES\u0026OUTTAKES』に加え、近年倉庫より発掘された65年-66年BBCセッション音源『BBCSESSIONS』も収録した全5枚。全ての音源はドラマーのKENNEYJONES監修によりオリジナルのアナログ・ソースから丁寧にリマスタリング。未公開レア・フォト、詳細ライナーノーツ収録の72ページ豪華ブックレット、ポストカード4枚封入。CD1:GREATESTHITS:WORLDWIDESINGLESAS,BS\u0026EPSCD2:SMALLFACES(ORIGINALUKLPDECCALK479,RELEASED6MAY1966,UKCHARTPOSITION:NO.3)CD3:FROMTHEBEGINNING(ORIGINALUKLPDECCALK4879,RELEASED2JUNE1967,UKCHARTPOSITION:NO.17)CD4:RARITIES\u0026OUTTAKESCD5:BBCSESSIONS1-4:BBCSTUDIOS-SATURDAYCLUB-23-AUG-655-9:BBCSTUDIOS-JOELOSSPOPSHOW-14-JAN-6610-13:BBCSTUDIOS-SATURDAYCLUB-14-MAR-6614-17:BBCSTUDIOS-SATURDAYCLUB-3-MAY-6618-21:BBCSTUDIOS-SATURDAYCLUB3-AUG-66
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