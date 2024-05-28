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飾り用の和太鼓
商品番号 X29335796961
商品名

飾り用の和太鼓
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 2,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

父が30年位前に購入したもので、音もでます。太鼓➡直径21センチ　　　胴回り82センチ　　　重さ2、2キログラム太鼓の台➡高さ18センチ　　　　　横幅24センチ　　　　　重さ570グラムバチは2本あります。太鼓の叩く面の片面に汚れが目立ちます。ずっとガラスのケースに入っていたので、傷はありません。種類...太鼓
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