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商品詳細
父が30年位前に購入したもので、音もでます。太鼓➡直径21センチ 胴回り82センチ 重さ2、2キログラム太鼓の台➡高さ18センチ 横幅24センチ 重さ570グラムバチは2本あります。太鼓の叩く面の片面に汚れが目立ちます。ずっとガラスのケースに入っていたので、傷はありません。種類...太鼓
http://narcologia.ru/goods/recuperation916821.html
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