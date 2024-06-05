ニンテンドー 2DSブルー

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商品詳細
中古で買いました。カセット差し込むところは、少しカセットをぬくときバネの力がなくとりづらくなっています。十字キーにはホコリがたまっています。動作には問題ないです。背面傷あり充電器、箱などはつきません。タッチペン、本体、SDカードのみです。本体は初期化した状態で送ります。
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