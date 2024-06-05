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ニンテンドー 2DSブルー
商品番号 P16336394454
商品名

ニンテンドー 2DSブルー
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 2,554 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古で買いました。カセット差し込むところは、少しカセットをぬくときバネの力がなくとりづらくなっています。十字キーにはホコリがたまっています。動作には問題ないです。背面傷あり充電器、箱などはつきません。タッチペン、本体、SDカードのみです。本体は初期化した状態で送ります。
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