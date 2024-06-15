Endless SHOCK 20周年　(初回盤Blu-ray)

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商品詳細
EndlessSHOCK20thAnniversaryBlu-ray初回盤ディスク等の状態については、下記をご確認ください。【即購入可】■表紙、裏表紙について画像1枚目、3枚目が全体写真となります。なお、表紙の小さな傷《画像4枚目》裏表紙のスレ《画像5枚目》があります。■ディスクについて1度しか再生していないため美品です。ディスクの裏に傷などはございません。■ブックレットについてこちらも1度開いた限りなので美品です。なお、角が若干擦れています。《画像9、10枚目》■付属の紙についてこちらは付いているままでお送り予定です。若干折れている箇所がありますが、本体には影響ありません。※あくまで素人保管のため気になる方はご遠慮ください。※その他気になる点などありましたら、お気軽にコメントください☺︎EndlessSHOCK20thAnniversarySHOCK堂本光一上田竜也ふぉ〜ゆ〜 越岡裕貴松崎祐介寺西拓人 高田翔椿泰我 松井奏梅田彩佳前田美波里
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