ニンテンドー3DS本体\u0026ソフト

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商品詳細
ニンテンドー3DS本体色:ミスティピンク使用感あり、すり傷あり中古品にご理解ある方お願いします。ペット飼育なし喫煙者なしボタンなどの動作も問題なし。動作確認済み、ソフト問題なくあそべます。付属品・タッチペン・SDカード・充電器ソフト付けます。nintendogs+cats初期化済み。
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