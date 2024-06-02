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- 【真作】大政穂積/滝図/山水図/掛軸/名家伝来/AD-192
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商品詳細
【真作】【参考】大政穂積 日展会友として京都、奈良、愛媛県の神社仏閣、鎧、風景等を画き続けた京都在住の日本画家である。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。 本紙、表装共に概ね良好です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 157㎝×幅 54㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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