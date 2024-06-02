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ミヤザワ フルート MS-70S
商品番号 L83059691615
商品名

ミヤザワ フルート MS-70S
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 15,582 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！『商品名』【T1069】ミヤザワフルートMS-70S吹奏楽部部活動習い事趣味歴史ある希少モデル♪エントリーモデルで初心者の方にもおすすめのフルート☆『商品状態』使用に伴う若干の傷や汚れがございます。自宅保管品であることをご理解の上ご購入ください。状態はお写真にて必ずご確認ください☆※付属品は写真に写っているものが全てです。※中古品であることをご理解の上ご購入をお願いします。『動作確認』動作確認済みです♪『商品仕様』管体材質洋銀製リッププレート材質銀製バネ材質ステンレス仕上げ銀メッキキイシステムカバードキイ『発送』ご注文が入り次第発送いたします。梱包もしっかりと行います♪最後までお読みいただき、ありがとうございます。ご検討よろしくお願いします♪(T1069)種類...フルート
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