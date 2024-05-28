任天堂６４本体 コントローラー２個

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます大人気の本体「クリアブルー」すぐに遊べるセット1999年12月1日発売本体カラークリアブルーNUS―001(JPN)ＡＣアダプタＡＶステレオケーブルコントローラー２個クリアブルー本体に目立った傷や汚れがあまりなく綺麗なほうだと思います本体外部はアルコールで除菌清掃内部は分解して基盤やスイッチ回りのホコリや汚れを清掃メンテナンス済みコントローラーは外部をアルコールで除菌清掃済みですスティック真ん中に戻り問題なく遊べます安心してください６４本体・周辺機器・ソフト動作確認済みです(写真)細かい傷や汚れ落ちない日やけもございます神経質な方完璧を求められる方の購入はご遠慮くださいプチプチに包んで梱包して安心匿名発送らくらくメルカリ便クロネコヤマト宅急便ですぐに発送いたします！即購入してもOK！ですよろしくお願いします#任天堂#ニンテンドー64#Nintendo#64本体#周辺機器#純正ACアダプタ#純正AVステレオケーブル#純正コントローラー#レトロゲーム#レア#希少品#ニンテンドー64ソフト#カセット#ファミコン#スーパーファミコン
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