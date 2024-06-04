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THE RAMPAGE CD Blu-ray
商品番号 F82455059963
商品名

THE RAMPAGE CD Blu-ray
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,730 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございますTHERAMPAGECDBlu-rayアルバム4作品♢THERAMPAGE初回仕様2CD2blu-ray♢THERIOT初回仕様CD2blu-ray♢REBOOT初回仕様3CD2blu-ray♢RAYOFLIGHT初回仕様3CD2blu-ray封入物等はすべて入っていますCDはPCに取り込む際に1度だけ使用しましたblu-rayも各1度だけ視聴しその後は暗所にて保管しておりました色褪せ目立つ汚れ傷等は見受けられませんが外袋が多少傷んでいる物もありますのでご容赦下さいよろしくお願い致します緩衝材で包み簡易梱包防水袋での発送ご了承下さい今の所バラ売りは考えておりません…ご不要な物がありましたら再販して頂いてかまいません…ご検討の程よろしくお願い致します#THERAMPAGETHERAMPAGE
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