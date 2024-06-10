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新品裁断済　新ベーシックペリオ
商品番号 W92764581377
商品名

新品裁断済　新ベーシックペリオ
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 3,132 円
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商品詳細

IshiyakutheBASICS新ベーシックペリオここからはじめる歯周治療の基本と実践斎田寛之・鎌田征之・芝多佳彦・福場駿介【編著】2023年09月25日A4判232頁9,900円(税込)医歯薬出版新品購入裁断済み#歯科#本#ペリオ
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