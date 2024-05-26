【希少品】TOHO EUROBEAT Scream Out！DATAFILE 他

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メディア：プリントDVD-R東方系同人音楽DVD-ROM。※コミックマーケット94会場限定購入特典のおまけディスク単品です。「Screamout!」(原曲：明日ハレの日、ケの昨日)の特別音源データ(ライブVer.・インストVer.他)、オリジナルMIDIデータ、トラック別高音質パラデータ、制作者コメント等を収録。(音声は全てPC用データ形式となります。)※こちらの商品は音楽CDではなく、楽曲を構成するデータを収録したDVD-ROMとなります。一般のCD/DVDプレイヤーでは再生できませんのでご注意下さい。TOHOEUROBEATEX2vol.22InstrumentalMix当アルバムのインストトラックのみを収録TOHOEUROBEATTOHOEUROBEATEX2TOHOEUROBEATvol.22A-One東方Project東方同人音楽