日本史探偵コナン 名探偵コナン歴史まんが　12巻全巻セット　美品

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「日本史探偵コナン1縄文時代〜昭和時代名探偵コナン歴史まんが」青山剛昌/山岸栄一/斎藤むねお定価１冊:￥980子供の日本史入門として3年前新品購入しました。成長に伴い不要になりましたので出品します。小学生に気軽に読める形態で時々手にとっていました。夏休みの読書にいかがでしょうか。背表紙、中身も日焼けや折れなく綺麗です。#青山剛昌#青山_剛昌#山岸栄一#山岸_栄一#斎藤むねお#斎藤_むねお#本#歴史／日本史