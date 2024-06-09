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商品詳細
時代相馬焼茶碗合箱口径11.4cm高さ6.7cm古い茶碗になりますので窯傷などはあります詳しいことはわかりませんご理解の方宜しくお願いします#茶道具#茶碗#相馬焼#左馬
http://narcologia.ru/goods/hesitantly502184.html
http://narcologia.ru/goods/rouge408310.html
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茶道具 茶碗 時代 相馬焼 - 陶芸
古い相馬焼 田代印 馬柄茶碗 茶道具-
時代物 相馬焼 煎茶碗 湯呑 徳利 田代清治右衛門 銘あり茶道具 など 80点-
茶道具 時代 志野焼 沓形 茶碗 裏千家15代 鵬雲斎宗匠書付 銘「山居 ...