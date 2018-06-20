sleepyhead まとめ売り。未開封フルアルバム、会場限定CDなど。

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sleepyheadまとめ売り。バラ売り、お値下げ不可。写真無断転載禁止。見つけ次第通報未開封未使用品もありますが、年数が経過している商品のため、あくまで中古品とのご理解をいただいたうえでの購入お願いします。①2018.06.20Release1stFullAlbum「DRIPPING」《完全初回限定盤》価格：¥13,500（税抜）品番：SACT-0001→新品未開封。特典映像あり。フィルムにも特に目立つキズや汚れなどはありません。②会場限定SINGLE0thシングル「闇雲」LIVESHOW「透明新月」会場限定価格：¥1,000（taxin）品番：STGT-0001→一度開封してからパソコンに取り込んだあと暗所にて保管。③闇雲マフラータオル→未使用品です。④2018年【mission0】sleepyhead 「秘密結社S.A.C.T.を発足せよ」 のリターン品。10,000円コース。クラウドファンディング。※武瑠直筆サイン入りCD→最初から袋に入っていませんでした。(パソコンへ取り込むために一度再生済み)※「MISSION0」DVD→未開封。※「MISSION0」半袖Tシャツ→開封してから畳んで保管。試着含め、一度も着用しておりません。(着丈67)#SuG#武瑠#sleepyhead#浮気者#ヴィジュアル系#バンド#スリーピーヘッド#Chiyu#ちゆ#masato#PSCOMPANY#サグ