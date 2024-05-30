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文化の解釈学〈1〉 (岩波現代選書) 文化の解釈学〈1〉 (岩波現代選書)



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岩波現代選書 119 文化の解釈学[Ⅱ] C．ギアーツ【著】 1990年5月 岩波現代選書 119 文化の解釈学[Ⅱ] C．ギアーツ【著】 1990年5月

最寄りの店舗で直接購入した単行本です。文化とは何か、それが人間社会に果たす役割は何か、世界的に高名なギアーツが、多彩な文化現象の背後に一貫する意味の体系を探り、文化が象徴として機能するシステムを考察する。２では、イデオロギーやナショナリズムをめぐる政治の文化的な考察、劇場国家論、レヴィ＝ストロースの評価、バリの闘鶏に関する有名な分析などが展開される。本の上部には小口研磨の跡が見られますが、中身のページは至って綺麗です。極美品の状態かと思われます。【商品仕様】●商品名：岩波現代選書119文化の解釈学〈２〉●著者：C．ギアーツ【著】吉田禎吾／柳川啓一／中牧弘允／板橋作美【訳】●出版社：岩波書店●発売日：1990年5月15日第3版（1987年9月28日初版）●ページ数：466ページ●目次：第４部文化体系としてのイデオロギー革命のあと―新興国におけるナショナリズムのたどる道統合的革命―新興国における本源的感情と市民政治意味の政治過去の政治、現在の政治―新興国理解のための人類学の応用に関する若干の覚え書き第５部頭脳の野生―レヴィ・ストロースの業績についてパリにおける人間・時間・行為―文化の分析に関する考察ディープ・プレイ―パリの闘鶏に関する覚え書き