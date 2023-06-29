潜伏期間 incubation

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商品詳細
今年2018年は神奈川・湘南発のフェス「L...deepopenair2018」にも出演、江ノ島OPPA-LA、神奈川平塚happymountainを拠点に活動する神奈川茅ヶ崎発、co∞,SHUZの2MCからなるヒップホップ・ユニット潜伏期間のデビュー・アルバムが完成!骨太かつ感情をさらうビートに海の街茅ヶ崎の日常と生活を、それぞれの視点から写した2人のラップが交差する。全体に散りばめられたインストゥルメンタルもこのアルバムに色を添えた。繊細かつ壮大に広がるバスドラのイントロから最後の曲まで、まるで1つのストーリーの様な展開を作り出し、このアルバムが持つ独自の空気感を余す事無くパッケージする事に成功した。Tracklisting:01.openair02.intoincubation03.街を流す04.nightstory05.夜の茅ヶ崎06.アンドロメダ201007.uhh...08.mujuryoku09.makemusicpt.210.co∞dub11.motivation12.眠らない13.bartluvraw\u0026btb
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