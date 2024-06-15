美品/ニンテンドー3DS ミスティピンク/充電器込み

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商品詳細
「ニンテンドー3DSミスティピンク」任天堂定価:￥14286#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DSタッチペンと充電器など付属品は全てあります。また初期化済みで、ボタンの操作やソフトを入れて反応するかなどは確認済みです。一年ほど使用しましたが、数回ほどしか使用しておらず目立った汚れなどはございません。専用の箱がございませんので、こちらで出来る限り丁寧な梱包をさせていただきます。何かご不明点がございましたらお気軽にコメントくださいませ。
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