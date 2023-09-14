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キャプテン・アメリカ
商品番号 Y53254211768
商品名

キャプテン・アメリカ
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 1,710 円
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商品詳細

※他サイトにも出品中の為、ご購入前にコメントお願い致します※洋画Blu-ray　Disc　キャプテン・アメリカ/ザ・ファースト・アベンジャー3Dスーパーセットスチールブック仕様[Amazon.co.jp限定]自宅鑑賞後、保管してました。スチールブック仕様の為、パッケージに細かい傷等あります。ディスクに傷等見当たりませんが、中古品とご理解の上ご購入願います。※出品前の再生、動作確認はしてません。ご希望の方はコメント下さい。また、確認できたとしても全ての機器での動作確認を保証したものではありません。すり替え等のトラブル防止の為、返品対応は致しかねます。3枚セットです。#marvel#キャプテンアメリカ#アベンジャーズ#Blu-ray
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