AGB-S- GAMEBOY ADVANCE スケルトンピンク

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商品詳細
Nintendoゲームボーイアドバンス本体です。正式名称NintendoGAMEBOYADVANCEAGB-S-MPA音出し、動作確認済みです。中古品になります、商品詳細は写真にてご確認ください。古い商品ですので多少の不具合、中古品であることご理解頂ける方のみ購入下さい。※ソフト、電池、充電器はつきません。#ゲーム機本体#ゲームボーイアドバンス#ニンテンドー#任天堂#Nintendo
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