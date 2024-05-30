明治物売図聚　三谷一馬　三樹書房《デザイン・日本文化》

日本画家、江戸風俗研究家の三谷一馬による江戸の風俗画集。歳事、食、道具、玩具など、明治の商売の姿が衣食住をはじめとする様々なカテゴリー毎に描かれている。別冊解説付。□発行日:平成19年6月10日□著者:三谷一馬□価格:23,000円(+税)□外函・ハードカバー□282頁(別冊解説書/索引101頁)□サイズ:21.7×30.5×3.7cm/29.7×21.1×0.8cm□本体サイズ:22.6×30.7×5.0cm□重さ:2.6kg--------------------------------------長期保管しているため、ケースに擦れや少し汚れがあります。書籍小口や本文に少し汚れ、別冊解説薄い汚れ(ヤケシミ)やヨレ・凹み傷等あります。そのほか状態は写真にてご確認ください。☑︎保管期間があるため神経質な方は購入をお控えください。☑︎値下げ対応不可☑︎喫煙者なし・ペット(猫)飼ってます。☑︎他にも書籍・雑誌・衣服など出品しています。--------------------------------------♦︎注意事項♦︎素人検品のため細かな見落としがある場合がございます。個人保管にご理解いただける方のみご購入下さい。プロフィールを一読くださいませ。質問等ありましたら購入前にお願い致します。✍︎出品中の書籍(アート・デザイン・文学)はこちらから→#yukinoBook



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