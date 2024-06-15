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- 【11月末まで】ジェニーちゃんのファッション誌 9冊セット
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商品詳細
ジェニーファッションクラブなどジェニー本9冊セットです。型紙や小物の作り方などが載っています。ハンドメイドやお人形がお好きな方に。90年代の古い本のため汚れありとさせていただきます。実家保管のため購入日の翌週末発送予定処分予定のためバラ売り不可11月末までの出品です。種別···人形
http://narcologia.ru/goods/Taipei224571.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis204144.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce653655.html
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