お料理はお好き 入江麻木の家庭料理 鎌倉書房 当時物 昭和54年12月発行

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#入江麻木#家庭料理#鎌倉書房※こちらは復刻版ではありません・状態表紙カバーに若干のスレ・キズ・薄シミ・少背ヤケ・軽微な角縁折れがあるものの、目立った汚れ・書き込みもなく読むのには支障のない状態です。遊び紙余白に書入帯付き※商品の状態で気になる点がございましたら購入前にお問い合わせください。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊【注意事項】■特に明記がない場合は一度手に取られた中古商品ですので、神経質な方はご遠慮下さい。■明記していない付録などは付いておりません■お値下げには対応しておりません■即購入可能です