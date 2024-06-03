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高麗　朝鮮　大韓　青磁　紅釉牡丹文　高麗青磁
商品番号 T31922825999
商品名

高麗　朝鮮　大韓　青磁　紅釉牡丹文　高麗青磁
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 7,727 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古い品ですので、ご理解ある方のみ検討ください。貫入が全体にあり。高さ14cm胴直径11cm骨董アンティーク朝鮮美術品高麗青磁朝鮮青磁
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