高麗　朝鮮　大韓　青磁　紅釉牡丹文　高麗青磁

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商品詳細
古い品ですので、ご理解ある方のみ検討ください。貫入が全体にあり。高さ14cm胴直径11cm骨董アンティーク朝鮮美術品高麗青磁朝鮮青磁
http://narcologia.ru/goods/response997842.html
http://narcologia.ru/goods/reflector728464.html
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