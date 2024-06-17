パワーアンプ AB INTERNATIONAL 9420A +ラック

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閲覧ありがとうございます。MaidinUSAのハイパワー・ド迫力アンプです。全面のスライドスイッチでインピーダンスを切り替える仕様で、8Ω(525W×525W)、(MONO-1300W)4Ω(850W×850W)、(MONO-1700W)2Ω(1100W×1100W)と非常にハイパワーかつタフなパワーアンプです。その分重量が20Kg弱ありますのでかなり重いです。ハイパワーな為内臓ファンも音が大きいので、ファンの回転数を落とすスイッチを付けました。通常使用ではファンの回転を落としても問題ありませんが、自己判断でお願いします。ラックにマウントしたまま使用していましたので、そのままラックもお付けします。主に屋内イベントにてメインアンプとして使用しました。使用回数は覚えていませんが結構使っています。トラブルは0です。音出し・インジゲーター共に問題無しです。ラックの上からプチプチ+ストレッチフィルムで梱包して送ります。・気になる点がございましたらご遠慮なくコメント下さい。・別サイトでも出品していますので、売り切れの際はご了承下さい。・金額は徐々に下げていく予定ですので、コメントでの値引き交渉はご遠慮下さい。