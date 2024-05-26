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トウホク スリーブ
商品番号 D98609167246
商品名

トウホク スリーブ
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 3,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

32枚新品未開封ですがトラブル回避の為、開封しての使用用とお考えください。商品の状態をよく確認の上購入してください。何か気になることがございましたらコメントください。値下げ不可。バラ売り不可。過去に評価件数0の方に難癖をつけられてトラブルになったので、評価件数10件未満の方とは取引をお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。
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