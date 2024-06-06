奥村土牛、鵜、希少な額装用画集より、新品高級額装付、状態良好

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茄子紺-少な大判•額装用画集より • - corseterialaconchita.mx



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この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。奥村土牛鵜(JP-5)希少画集の一部、一頁を新品額にてマット合わせ、額装いたしました。作品の状態は綺麗です。絵画部分のサイズは、約18.5㎝×12.0㎝です。新品額付です。額縁は木製・ブラック、額のサイズは約37.0㎝×28.0㎝、黒のマット、アクリルガラス付き。y3専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。