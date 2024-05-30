ディズニーシーダッフィー特大（70cm)ぬいぐるみ

ダッフィの70cmぬいぐるみです。以前頂いたものの、ぬいぐるみが増えすぎた為、ダッフィ好きな方へお譲りできたらと思います。目立った傷汚れは見受けられませんが、中古品である旨ご了承くださいませ。人気キャラクター···ディズニー動物···熊



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