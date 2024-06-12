EMG 57/66 SET Black ギター用ピックアップ

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商品詳細
ご覧いただき有難うございます。EMG57/66SETBlackギター用ピックアップSCHECTORのギターから外した物です。本体のみ、配線などは付属しません。よろしくお願いします。アクセサリー・パーツ···ピックアップ
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