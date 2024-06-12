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EMG 57/66 SET Black ギター用ピックアップ
商品番号 P83086246616
商品名

EMG 57/66 SET Black ギター用ピックアップ
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 5,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき有難うございます。EMG57/66SETBlackギター用ピックアップSCHECTORのギターから外した物です。本体のみ、配線などは付属しません。よろしくお願いします。アクセサリー・パーツ···ピックアップ
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