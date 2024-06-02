値下ドリボ※ぬいぐるみボトルset※King \u0026 Prince※キンプリ岸神宮寺 ...

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☆お知らせ☆年末年始繁忙期のため、の御返事や発送等が遅くなります。お返事等必ず致します。ご了承ください。閲覧ありがとうございます。DREAMBOYS2019ぬいぐるみとドリンクボトルセットです。観劇の際に現地で購入し、そのまま持ち帰り暗所保管していたものです。新品未開封ではございますが、初期不良や経年劣化がある場合がございます。ご了承ください。他の物とのおまとめ、その他お気軽にお声掛けください。発送は、メルカリ便(匿名配送)のみです。※6月からのメルカリ便送料値上げに伴い、販売価格も6月から値上げ致します。神経質な方、最低限のマナーが守れない方など、不快と感じた場合はお取引をお断りする場合がございます。(以前嫌な思いをしたため)無言取引は不安なため、お断りします。お手数おかけしますが、プロフィールご一読お願います。即購入ご遠慮ください。購入前に、必ずコメントをお願いします。そのコメントに当方からの返答があってから、購入をお願いします。拘束時間の長い仕事をしており、帰宅後も常にメルカリをチェック出来る環境におりません。事前にご相談のない場合は、催促されても急かされても対応はできません。事前にご相談いただけましたら、できる限り対応させていただきます。King\u0026Prince/キンプリ/岸優太/神宮寺勇太/平野紫耀/永瀬廉/高橋海人/岩橋玄樹/King/Prince/キング/プリンス/ドリボ/ジュニア/Jr./新品未開封/正規品ジャンル···ジャニーズグッズ種類···その他