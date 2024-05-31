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- 【歙州硯 大型十吋】◆多層波紋・魚子紋・眉子紋の蒼黒美石 ◆唐木塗箱◆歙硯
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。●蒼黒の中に多層紋・魚子紋・眉子紋などが入る優美石で作られた、大型の歙州硯になります。●四十年近く前の作硯ではありますが、鋒鋩も整い磨墨溌墨性もかなりよい状態です。●近年は良質な龍尾歙州石が減少していますので、貴重かと思います。【品名】歙州硯（蒼黒中に多層波紋・魚子紋・眉子紋などが入る優美石唐木塗箱入 龍尾山）硯本体⇒約25.6×16×2.5㎝（10吋大型約2270g）箱含め⇒約27.3×18×5.5㎝（約2760g）【状態】経年品故に小キズ・スレ・墨残りなどもありますが、鋒鋩は強く磨墨溌墨も優れています。★カメラ機能や照明の関係で、掲載画像と現物の印象の間にどうしてもいくらか差が出るかもしれませんが、予めご容赦下さいませ。
http://narcologia.ru/goods/competitive916081.html
http://narcologia.ru/goods/peroration143115.html
http://narcologia.ru/goods/kindness615405.html
歙州硯 大型十吋】◇多層波紋・魚子紋・眉子紋の蒼黒美石 ◇唐木塗箱 ...
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歙州太史硯】◇眉子水波紋・金星金線の蒼黒美石◇唐木天地蓋◇八吋◇歙 ...
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◇歙州硯◇雷文門字硯◇水波眉子紋・金星点の美石◇八吋◇唐木箱◇龍 ...
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◇歙州硯◇金暈映涛・眉紋・魚子紋の極美石◇希少◇門字硯八吋◇唐木箱 ...
歙州硯 すずり 硯板 水波紋 眉子紋 箱なし
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歙州硯 大型十吋】◇多層波紋・魚子紋・眉子紋の蒼黒美石 ◇唐木塗箱 ...
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歙州太史硯】◇眉子水波紋・金星金線の蒼黒美石◇唐木天地蓋◇八吋◇歙 ...
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◇歙州硯◇雷文門字硯◇水波眉子紋・金星点の美石◇八吋◇唐木箱◇龍 ...
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