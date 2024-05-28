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サックス
商品番号 P17364648175
商品名

サックス
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 33,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちら倉庫の片付けしていた時に出てきましたが、親戚が所有の物でして、当時かなり高かったみたいです♪#サックス#吹奏楽
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