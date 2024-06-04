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彫刻家　石崎秀峰作　ブロンズ像　夫婦獅子　重さ約17.8㎏　F R4435C
商品番号 I19722850240
商品名

彫刻家　石崎秀峰作　ブロンズ像　夫婦獅子　重さ約17.8㎏　F R4435C
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 18,130 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約２４cm　幅約３５cm×約４７．７cm　重さ約１７．８㎏目の飾りが片目ありません。(画像3.4枚目）しっぽにひびが見受けられます。（画像8枚目）土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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彫刻家　石崎秀峰作　ブロンズ像　夫婦獅子　重さ約17.8㎏　F R4435C
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D-533ブロンズ像「恵比寿像」　鋳造師石崎秀峰作 - 石川県金沢の骨董品のお店アンティーク光りん／金沢古物商組合公認
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