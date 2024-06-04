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- 彫刻家 石崎秀峰作 ブロンズ像 夫婦獅子 重さ約17.8㎏ F R4435C
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商品詳細
大きさ 高さ約２４cm 幅約３５cm×約４７．７cm 重さ約１７．８㎏目の飾りが片目ありません。(画像3.4枚目）しっぽにひびが見受けられます。（画像8枚目）土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/stepchild192152.html
http://narcologia.ru/goods/Persia107988.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate434677.html
彫刻家 石崎秀峰作 ブロンズ像 夫婦獅子 重さ約17.8㎏ F R4435C ...
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