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Alexandros アレキサンドロスの隠れ家 号外 サイン入りペーパー
商品番号 W63692563354
商品名

Alexandros アレキサンドロスの隠れ家 号外 サイン入りペーパー
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アレキサンドロスの隠れ家vol.1vol.15サトヤス最終号(洋平さんがサトヤスさんの方を向いてるのが印象的な表紙)サトヤスさんのサイン入りです。アレキサンドロスの隠れ家号外(多少の劣化あり)サイン入りペーパー(折れ目、スレあり)素人の自宅保管です。経年劣化や、読んだことにより使用感があるものもあると思いますが会報誌自体は折れ目等ないかなり美品です。神経質な方は購入をご遠慮ください。
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