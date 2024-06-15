TMNT LAST RONIN/ ローニン 4.5インチ アクションフィギュア

フィギュア種類···アクションフィギュアプレイメイツ製ネカやスーパー7などを中心に、フィギュア界では空前絶後の『タートルズ』フィーバー！そこへラインナップしたのは、話題作『TMNTLASTRONIN』からのローニンです。「タートルズ」を生んだケビン・イーストマンとピーター・レアードらによって描かれた世界は、はるか未来のビッグアップル。仲間たちの意思を、武器を託されたローニンの姿が再現されました。未開封品ですが、あくまで中古品とご理解ご納得頂ける方のご購入よろしくお願いいたします。TMNTティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズタートルズ タカラ トミー アメコミ ティーンエイジミュータントニンジャタートルズネカnecaシュレッダー トキシン スプリンター スラッシュ メタルヘッド クランゲ タカラ 旧タカラ バンダイなつかし レトロ 当時 昭和 特撮 ポピー ポピニカヒーロー戦隊 仮面ライダー 超合金 超合金魂 怪獣 ウルトラマン タカトク ブルマァクマルサンマルゼン マーク まんだらけ ゴジラ バンダイタカラトミー 変形 合体 ロボ ロボット サイバーコップ サイバービット 変身サイボーグ giジョーキングワルダー アメトイ トイサピエンス スポーンマクファーレントッドマクファーレンマクファーレントイズ トイビズハズブロケナー ネカNECAマーベル バットマン アイアンマン DCコミック DCキャプテンアメリカ ハルクウィンターソルジャー バイオレーター ソー マーベルレジェンド



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