ES-5 EFFECT SWITCHING SYSTEM ボス

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BOSSES-5EffectsSwitchingSystem(エフェクトスイッチングシステム)ブランド：BOSS(ボス)【経緯】エフェクターボードを組もうと、機材を集めている最中でしたが、仕事事情により出品させて頂きます。【使用環境】室内かつ手押しのみの使用で、エフェクターやギターによる音出しや機能確認のために操作しておりました。【状態】通電・音出・操作確認済み。上記(使用環境欄)の通り、荒々しい用途に用いていないため、傷や汚れはあまり見受けられません。ケーブル類が擦れ、極小で剥離している箇所はございますが、全体的には綺麗な部類であると思います。しかし、一度人の手に渡っている中古品になりますので、完美品では無い事を踏まえた上でのご検討の程宜しくお願い致します。【付属品】・プログラマブルスイッチャー本体・電源アダプター(BOSSPSAADAPTOR)・マニュアル等書類・元箱何かご要望・ご質問等ございましたらお気軽にコメントして下さい。ギターエフェクタースイッチャーエフェクターボード#BOSS#ES_5EFFECTSWITCHINGSYSTEMエフェクトタイプ...マルチエフェクターエフェクトタイプ...スイッチャー・ラインセレクター種類...エレキギター用