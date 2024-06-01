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ラスト１体★新品★マイク　タイソン★フィギュア　ボブルヘッド★海外限定レア商品
商品番号 X55504280569
商品名

ラスト１体★新品★マイク　タイソン★フィギュア　ボブルヘッド★海外限定レア商品
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 2,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

これがラスト１体です!お早めに♫※次回入荷は未定です。★マイク　タイソン★　MIKETYSON他のフリマサイト、オークションにも出品していますので突然終了する場合がございます。新品　フィギュアボブルヘッド高さ　台座の下〜約13.5cm海外限定　輸入品レア商品首振りタイプです。かなりリアルな顔の造りでかっこいいですよ♪発泡容器で厳重に梱包されております。発泡容器や外箱に多少損傷がある場合がありますが商品に損傷はございません。外箱には多少凹みとテープを剥がした跡があります。海外製品に付き、多少塗装むらや小傷などがある場合がございますが、ご理解いただける方のご購入でお願い致します。※画像は今回出品の現物です。これ以上の値引きはご遠慮ください。※定形外郵便での発送ですので　宅急便などより到着までの　お日にちを要します。
http://narcologia.ru/goods/choice70385.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper75209.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion785878.html
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希少 マイクタイソン フィギュア
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訳あり】 希少 マイクタイソン フィギュア sushitai.com.mx
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