S.H.Figuarts ホークアイ(アベンジャーズ/エンドゲーム)(魂ウェブ…

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S.H.Figuartsホークアイ(アベンジャーズ/エンドゲーム)(魂ウェブ商店限定)新品未開封品です。購入後、暗所にて保管しておりました。外箱のつぶれなどなくきれいな状態ですが、自宅で保管している品のため、ご理解いただける方のみのご購入をお願い致します。商品の発送にはリサイクルボックスを利用する場合がございます。万一の初期不良の場合はメーカー様に直接お問い合わせ下さい。また、ご購入者様の事情によるキャンセル、返品はご遠慮ください。#BANDAISPIRITS#アベンジャーズ_エンドゲーム『アベンジャーズ』シリーズマーベルコミック#ホークアイ_クリント・バートン_ローニン_#S_H_Figuartsホークアイ_アベンジャーズ_エンドゲーム__魂ウェブ商店限定_