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商品詳細
数年前にAmazonにて新品で購入しました。ライブなどでは使わず家や、スタジオでの使用のみです。動作確認済みです。説明書などは同封しておりません。目立った汚れなどはなく、まだまだ現役で使用できるものだと思います。おまけ程度ではございますが、使用していたシールドをお付けします。G1XFOURZOOM定価：¥11000#ZOOM#G1XFOUR#エフェクター#エレキギター種類···エフェクター・プロセッサー
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