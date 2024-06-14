古谷道生　信楽ぐい呑　本物保証　ギャラリー購入品　新品

種類···酒器数年前にギャラリーで購入し、もったいなくて使えず、そのまま未使用だった「古谷道生」氏の信楽のぐい呑です。緋色と、質感が良く、古谷氏指あとがまた見所の品で、そのギャラリーのいくつかある品の中でも良い出来の作品でした。写真ほぼ同手の品の現代のギャラリーでの価格です。参考にしていただければ幸いです。大きさは口辺6.5高さ6です。



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