MJT ストラト ボディ サーフグリーン パーツ付属

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商品詳細
MJTOfficialCustomVintageAgeNitroGuitarBodyByMarkJennyVTSSurfGreen3年ほど前にeBayにてMJT公式サイトから落札したものになります。導電塗料加工とパーツ取付けまで行い、実使用はせずに保存しておりました。オマケ程度ですが、ブリッジパーツとエンドピン、ジャック、ネックプレートをお付け致します。#ギター#エレキ#ストラトキャスター#MJT#サーフグリーン#エイジド
http://narcologia.ru/goods/reboot775436.html
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