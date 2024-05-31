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MJT ストラト ボディ サーフグリーン パーツ付属
商品番号 Y35559061997
商品名

MJT ストラト ボディ サーフグリーン パーツ付属
ブランド名 フェンダー
特別価格 税込 24,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MJTOfficialCustomVintageAgeNitroGuitarBodyByMarkJennyVTSSurfGreen3年ほど前にeBayにてMJT公式サイトから落札したものになります。導電塗料加工とパーツ取付けまで行い、実使用はせずに保存しておりました。オマケ程度ですが、ブリッジパーツとエンドピン、ジャック、ネックプレートをお付け致します。#ギター#エレキ#ストラトキャスター#MJT#サーフグリーン#エイジド
http://narcologia.ru/goods/reboot775436.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation743021.html
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