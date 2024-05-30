Aimer ライブ　グッズ　ファンクラブ限定　\

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グッズ整理のため一部出品いたします。個人管理ですので神経質な方は入札をご遠慮ください。◆ツアータイトルAimerFanClubTour“été”◆商品の状態クローゼットのなかで1枚目のような形で保管をしておりました。◆商品①Tシャツ（数回着用）COLORWhiteSIZEM着丈 68cm身幅 50cm袖丈 20cmMATERIAL 綿100％②Tシャツ（数回着用）COLORBlackSIZEM着丈 68cm身幅 50cm袖丈 20cmMATERIAL 綿100％①タオル（数回使用）COLORグリーン\u0026ホワイトSIZE 810×340mmMATERIAL 綿100％※3箇所糸ほつれあり（5枚目参照）出品をまだ迷っているため、値下げ交渉・バラ売りなどは一切受け付けていません。コメントをいただいても対応できませんのでご了承ください。上記にご理解、ご納得をいただけない方は申し訳ありませんがご購入をお控えください。ご縁がありましたらよろしくお願い致します。グッズ種類···TシャツAimereteライブグッズツアーグッズ