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Aimer ライブ　グッズ　ファンクラブ限定　\
商品番号 L80842213918
商品名

Aimer ライブ　グッズ　ファンクラブ限定　\"ētē\" 　Tシャツ　タオル
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 6,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッズ整理のため一部出品いたします。個人管理ですので神経質な方は入札をご遠慮ください。◆ツアータイトルAimerFanClubTour“été”◆商品の状態クローゼットのなかで1枚目のような形で保管をしておりました。◆商品①Tシャツ（数回着用）COLORWhiteSIZEM着丈　68cm身幅　50cm袖丈　20cmMATERIAL　綿100％②Tシャツ（数回着用）COLORBlackSIZEM着丈　68cm身幅　50cm袖丈　20cmMATERIAL　綿100％①タオル（数回使用）COLORグリーン\u0026ホワイトSIZE　810×340mmMATERIAL　綿100％※3箇所糸ほつれあり（5枚目参照）出品をまだ迷っているため、値下げ交渉・バラ売りなどは一切受け付けていません。コメントをいただいても対応できませんのでご了承ください。上記にご理解、ご納得をいただけない方は申し訳ありませんがご購入をお控えください。ご縁がありましたらよろしくお願い致します。グッズ種類···TシャツAimereteライブグッズツアーグッズ
http://narcologia.ru/goods/peroration912815.html
http://narcologia.ru/goods/troupe181411.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic890437.html
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