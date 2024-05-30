【当時物】BILL LAWRENCE（ビルローレンス）L250Ｔ

80年代後期〜90年代後期の当時物、テレキャスターのリア用ピックアップです。プラスチックカバーの質感、サウンドなど、現行品とは違っており、当時の雰囲気、サウンドが楽しめます。ネジ穴部分は当時の形成です。30年ぐらい前、フェンダーテレキャスターに装着していました。本体のみの出品です。よろしくお願いします。タイプ···テレキャスタータイプシリーズ···Telecaster