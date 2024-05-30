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【当時物】BILL LAWRENCE（ビルローレンス）L250Ｔ
商品番号 R26510109860
商品名

【当時物】BILL LAWRENCE（ビルローレンス）L250Ｔ
ブランド名 フェンダー
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

80年代後期〜90年代後期の当時物、テレキャスターのリア用ピックアップです。プラスチックカバーの質感、サウンドなど、現行品とは違っており、当時の雰囲気、サウンドが楽しめます。ネジ穴部分は当時の形成です。30年ぐらい前、フェンダーテレキャスターに装着していました。本体のみの出品です。よろしくお願いします。タイプ···テレキャスタータイプシリーズ···Telecaster
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