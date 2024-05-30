- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- エレキギター
- >
- 【当時物】BILL LAWRENCE（ビルローレンス）L250Ｔ
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
80年代後期〜90年代後期の当時物、テレキャスターのリア用ピックアップです。プラスチックカバーの質感、サウンドなど、現行品とは違っており、当時の雰囲気、サウンドが楽しめます。ネジ穴部分は当時の形成です。30年ぐらい前、フェンダーテレキャスターに装着していました。本体のみの出品です。よろしくお願いします。タイプ···テレキャスタータイプシリーズ···Telecaster
http://narcologia.ru/goods/septet549319.html
http://narcologia.ru/goods/Addict276618.html
http://narcologia.ru/goods/influenza796193.html
http://narcologia.ru/goods/septet549319.html
http://narcologia.ru/goods/Addict276618.html
http://narcologia.ru/goods/influenza796193.html