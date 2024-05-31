一番くじ ホロライブ vol.3 ビジュアルボード 全10種 コンプリートセット

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商品詳細
一番くじホロライブhololivevol.3【内容】ビジュアルボード全10種コンプリートセット以上計10点になります。※バラ売りは今のところ考えておりません。※素人保管のため、完美品をお求めの方や神経質な方は、ご購入をお控えください。#星街すいせい#赤井はあと#紫咲シオン#尾丸ポルカ#夜空メル#AZKi#癒月ちょこ#天音かなた#百鬼あやめ#博衣こよりグッズ種類···プライズ/一番くじ
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