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Ｃ２３８　掛軸　大徳寺　戸上明道　『涼風消炎煥』　共箱　『真作』　肉筆　画賛
商品番号 X88528561458
商品名

Ｃ２３８　掛軸　大徳寺　戸上明道　『涼風消炎煥』　共箱　『真作』　肉筆　画賛
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 3,000 円
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商品詳細

総丈　約　120cm×55cm本紙　約　34cm×53cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
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