Ｃ２３８　掛軸　大徳寺　戸上明道　『涼風消炎煥』　共箱　『真作』　肉筆　画賛



Ｃ２３８ 掛軸 大徳寺 戸上明道 『涼風消炎煥』 共箱 『真作』 肉筆 ...



戸上明道筆 枝垂桜画賛「微笑春」掛軸【新品】 | 龍門堂



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数量は多 Ｂ１５４ 掛軸 大徳寺 戸上明道 寿山萬丈高 共箱 真作 肉筆 ...



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茶道具 掛軸（かけじく） 軸一行 「日々是好日」 戸上明道師 三重 玉 ...



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茶道具 掛け軸 軸 横物 自画賛 紅唐紙金字図 「宝舟」 廻文歌 大徳寺 ...

総丈 約 120cm×55cm本紙 約 34cm×53cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。