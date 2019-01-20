shure 565sd

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商品詳細
種類...マイクボーカルマイクとして長年愛用されている、SHUREのロングセラーモデル。ワイヤーメッシュグリルとポップフィルターを採用。低インピーダンス・オペレーションにより、ボーカル、スピーチ、公衆演説にもおすすめ。出力インピーダンスは、ハイとローの切替が可能。ロック可能なON/OFFスイッチ付きです。スペック565SDクラシックUnisphereボーカルマイクロホンは、業界スタンダードマイク「SM58」の原型で伝説のウッドストックでも使用されていたことから「ウッドストックマイクロホン」と呼ばれることもあるデュアルインピーダンス・マイクロホンです。ボーカル用にとても有効なポップフィルターを搭載し、ワイヤーメッシュグリル仕上げのこのマイクロホンは、低インピーダンスオペレーションでステージ上のボーカルやスピーチ、公衆演説に最適です。比較的きれいな状態です。ケース等の備品はありません。
http://narcologia.ru/goods/recuperation258221.html
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http://narcologia.ru/goods/reproduce150355.html
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