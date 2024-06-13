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エレフエ　elefue　リコーダー　電子　楽器
商品番号 X23738935913
商品名

エレフエ　elefue　リコーダー　電子　楽器
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 3,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご閲覧いただきありがとうございます。使用回数は3回で、すべて10分程度になっております。不具合はありませんでした。箱に破れが見えます、写真にて追加しておりますのでご確認お願いします。付属品はすべてあります、消毒してから配送致します。ご検討よろしくお願い致します。種類...リコーダー
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