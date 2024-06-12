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Legend レジェンド テレキャスター
商品番号 A46111973077
商品名

Legend レジェンド テレキャスター
ブランド名 Avital
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

出音確認しました。ボディバックにやや打痕があります。ネックを外して発送します。ソフトケース付けます。
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