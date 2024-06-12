Legend レジェンド テレキャスター

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商品詳細
出音確認しました。ボディバックにやや打痕があります。ネックを外して発送します。ソフトケース付けます。
http://narcologia.ru/goods/waveform764317.html
http://narcologia.ru/goods/message796527.html
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